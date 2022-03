Atelier Light Painting Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Atelier Light Painting

Exploradôme, le samedi 23 avril à 16:00

Exploradôme, le samedi 23 avril à 16:00

Light Painting ————– _Dès 8 ans_ L’atelier commence par une initiation aux fonctionnalités et technique d’utilisation d’un appareil photo numérique, chaque participant·e peut manipuler l’appareil et s’essayer à différentes prises de vue, mises en scène et portraits… Après une démonstration de la technique de base de light painting, dans l’obscurité avec différentes sources de lumière, les participant·e·s sont amené·e·s à “peindre avec la lumière” pour réaliser des création photographiques uniques. _**Cet atelier peut se faire en famille !**_ * _**Inscriptions à venir sur**_ [_**le site de l’Exploradôme**_](http://www.exploradome.fr/light-painting) _**Attention : atelier sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et de l’ouverture des musées**_ Atelier de création d’images en utilisant différentes sources de lumière. Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T16:00:00 2022-04-23T18:00:00

