_Atelier de création d’images en utilisant différentes sources de lumière._ L’atelier commence par une initiation aux fonctionnalités et technique d’utilisation d’un appareil photo numérique, chaque participant·e peut manipuler l’appareil et s’essayer à différentes prises de vue, mises en scène et portraits… Après une démonstration de la technique de base de light painting, dans l’obscurité avec différentes sources de lumière, les participant·e·s sont amené·e·s à “peindre avec la lumière” pour réaliser des création photographiques uniques. **Cet atelier peut se faire en famille !**

Réservation en ligne, 15€ par participant·e

Dessiner avec la lumière, c'est possible !

