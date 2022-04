Atelier – Libérer le transgénérationnel, 14 mai 2022, .

Atelier – Libérer le transgénérationnel

2022-05-14 16:00:00 – 2022-05-14 17:00:00

Cet atelier animé par Claude Binet vous permettra de travailler sur les pathologies et les maux aussi bien physiques qu’émotionnels qui se transmettent dans la famille.

Certains événements sont passés sous silence mais réussissent à se faufiler dans l’inconscient collectif de la famille. Et nous souffrons de souffrances passées non traitées depuis des générations. Des valises que l’on porte. Pour essayer de comprendre l’histoire de la famille on a créer une science, la psycho-généalogie.

Déroulé de l’atelier:

-Présentation et introduction

-Histoire de la psycho-généalogie

-Histoires et exemples

-Explication d’une séance complète

Cet atelier animé par Claude Binet vous permettra de travailler sur les pathologies et les maux aussi bien physiques qu’émotionnels qui se transmettent dans la famille.

Certains événements sont passés sous silence mais réussissent à se faufiler dans l’inconscient collectif de la famille. Et nous souffrons de souffrances passées non traitées depuis des générations. Des valises que l’on porte. Pour essayer de comprendre l’histoire de la famille on a créer une science, la psycho-généalogie.

Déroulé de l’atelier:

-Présentation et introduction

-Histoire de la psycho-généalogie

-Histoires et exemples

-Explication d’une séance complète

dernière mise à jour : 2022-04-23 par