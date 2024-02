Atelier l’hiver en partage Médiathèque Louis Aragon Martigues, mardi 5 mars 2024.

Atelier l’hiver en partage Après quelques lectures autour du partage et de la solidarité, les enfants fabriqueront un petit livre accordéon. Mardi 5 mars, 14h00 Médiathèque Louis Aragon sur inscription

Début : 2024-03-05T14:00:00+01:00 – 2024-03-05T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-05T14:00:00+01:00 – 2024-03-05T15:30:00+01:00

L’hiver touche bientôt à sa fin !

Et si on le célébrait une dernière fois ensemble ?

Viens écouter des histoires autour du partage et de la solidarité et fabriquer un petit livre accordéon qui raconte l’histoire de « La Moufle ». Tu pourras même le décorer à ta façon !

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L'île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 42 80 27 97

lecture atelier