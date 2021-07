Saint-Malo-de-Guersac Saint-Malo-de-Guersac Loire-Atlantique, Saint-Malo-de-Guersac ATELIER L’HERBIER BLEU Saint-Malo-de-Guersac Saint-Malo-de-Guersac Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Cette activité utilise la technique du cyanotype direct sur papier afin de réaliser un herbier. Cela permet de reconnaître et d'identifier la silhouette d'une plante, d'une feuille, d'une fleur endémique et spécifique au milieu du marais. Chaque participant prend le temps lors d'une mini balade de collecter des végétaux dans le respect de l'environnement. Tout public à partir de 6 ans (accompagné) Inscription obligatoire : Maison du Parc 02 40 91 68 68 ou sur internet. Règlement sur place

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Malo-de-Guersac Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Malo-de-Guersac Adresse Port de Rozé Maison d'accueil Ville Saint-Malo-de-Guersac lieuville 47.35746#-2.18472