Maison de l’Archéologie, le samedi 18 septembre à 14:30

Comment les femmes et les hommes construisaient-ils leur maison il y a 6 000 ans ? Quels matériaux étaient utilisés ? Quelles étaient les activités dans et à proximité du lieu de vie ? Le Néolithique est une des périodes les plus innovantes de l’humanité : sédentarisation, agriculture, élevage, invention de la poterie… Partez à la découverte de ces femmes et ces hommes ingénieux qui ont su se servir des ressources naturelles environnantes, modeler peu à peu le paysage et transformer durablement leur relation à la nature.

Réservation obligatoire. Présence d’un adulte obligatoire.

Le Néolithique est connu pour être la période de la sédentarisation progressive des populations. Découvrez certains des secrets de ces bâtisseurs durant un atelier ludique.

