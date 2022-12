ATELIER LETTRINES MÉDIÉVALES Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

ATELIER LETTRINES MÉDIÉVALES Béziers, 23 novembre 2022, Béziers. Cour Marengo – Caserne Saint Jacques

Rampe du 96ème Régiment d’Infanterie Béziers Hérault

2022-11-23 15:00:00 – 2022-11-23 Béziers

Hérault Présentation des lettrines et de la technique de l’enluminure. Création de lettrines.

Tout public, public famille .

Présentation des lettrines et de la technique de l'enluminure. Création de lettrines.

Tout public, public famille.

Gratuit – Sur inscription, par mail ou par téléphone.

Tout public, public famille .

Gratuit – Sur inscription, par mail ou par téléphone. archives@beziers.fr +33 4 67 36 73 68 archives beziers

Béziers

