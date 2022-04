Atelier “Lettrines et calligraphie médiévales”

Atelier “Lettrines et calligraphie médiévales”, 21 avril 2022, . Atelier “Lettrines et calligraphie médiévales”

2022-04-21 14:00:00 – 2022-04-21 15:30:00 EUR 5 5 Viens découvrir l’évangéliaire du IXème siècle conservé au musée et amuse- toi à réaliser une lettrine comme ce parchemin du Moyen-âge. Tu pourras aussi t’initier à la calligraphie médiévale au calame. (8-12 ans) dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville