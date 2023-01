Atelier lessive Maison Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan OT de St Lary, CDT65 Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

2023-01-25 16:00:00 16:00:00 – 2023-01-25 17:00:00 17:00:00

Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan Gratuit, sur réservation 05 62 40 87 86, 7 personnes maximum. Venez fabriquer à la Maison du Patrimoine votre propre lessive faite maison avec des produits locaux et plus respectueux de l’environnement. +33 5 62 40 87 86 SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

