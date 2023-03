Découverte de l’ Atelier Les ZuniKs Atelier Lés ZuniKs Sérent Catégories d’Évènement: Morbihan

Découverte de l’ Atelier Les ZuniKs Atelier Lés ZuniKs, 1 avril 2023, Sérent. Découverte de l’ Atelier Les ZuniKs 1 et 2 avril Atelier Lés ZuniKs L’Atelier Les ZuniKs vous ouvre ses portes Vous pourrez découvrir mes différents métiers . Doreuse à la feuille ornemaniste , peintre en décor et restauratrice d’objets d’art.

Dans l’ambiance de l’atelier Je réaliserais plusieurs démonstrations des étapes différentes de mon travail . Vous pourrez découvrir les différents matériaux et outils de travail du peintre doreur à la feuille ornemaniste .

Colle de peau de lapin , assiette , chien , blanc de meudon et autres n’auront presque plus de secrets pour vous ! Atelier Lés ZuniKs 2, Raguenaud Sérent 56460 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0682035075 »}, {« type »: « link », « value »: « https://instagram.com/nolwenn_merlet?igshid=YmMyMTA2M2Y= »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 Doreur peinture restauration d’art création or pigments Mobilier recup Nolwenn Merlet

