Visite d'atelier Atelier Les Variations Vannes

Vendredi 20 octobre, 14h00

Visite libre de l'atelier de rénovation de meubles anciens et transformation par la peinture, échanges avec l'artisan et découverte du métier.

Atelier Les Variations
6 place Cabello 56000 Vannes
Vannes 56000 Saint-Patern
Morbihan Bretagne

caroline.duret@gmail.com

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

Dates et horaires:
2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

Lieu: Atelier Les Variations
Adresse: 6 place Cabello 56000 Vannes
Ville: Vannes
Département: Morbihan

