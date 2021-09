Atelier : Les toxiques de la maison: comment s’en débarrasser. Ustaritz, 29 septembre 2021, Ustaritz.

Atelier : Les toxiques de la maison: comment s’en débarrasser. 2021-09-29 09:00:00 – 2021-09-29 12:30:00 Salle Eskuz-esku Rue Kiroleta

Ustaritz Pyrénées-Atlantiques Ustaritz

Durant cet atelier gratuit, vous apprendrez à décrypter étiquettes et emballages et vous fabriquerez vous-même lessive pour le linge et un baume pour les mains à partir de recettes simples à reproduire facilement chez soi.

Le matériel et les ingrédients vous seront fournis. Afin de pouvoir ramener chez vous un échantillon des produits fabriqués, vous amènerez vos propres contenants, préalablement vidés, nettoyés et rincés : un petit bocal en verre ou un pommadier (moins de 50 g) et une bouteille ou un bocal de 0,5 L avec bouchons ou couvercles. Inscription obligatoire (pass sanitaire et masque obligatoire). Places limitées.

+33 5 59 37 47 20

Cpie Pays Basque

