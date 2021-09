Espelette Espelette Espelette, Pyrénées-Atlantiques Atelier “Les Toxiques à la maison” Espelette Espelette Catégories d’évènement: Espelette

Pyrénées-Atlantiques

Atelier “Les Toxiques à la maison” Espelette, 30 septembre 2021, Espelette. Atelier “Les Toxiques à la maison” 2021-09-30 09:00:00 – 2021-09-30 12:30:00

Espelette Pyrénées-Atlantiques Espelette Faire soi-même ses produits cosmétiques, d’hygiène et d’entretien. Inscription obligatoire. Faire soi-même ses produits cosmétiques, d’hygiène et d’entretien. Inscription obligatoire. +33 5 59 37 47 20 Faire soi-même ses produits cosmétiques, d’hygiène et d’entretien. Inscription obligatoire. CPIE dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Espelette, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Espelette Adresse Ville Espelette lieuville 43.32946#-1.40649