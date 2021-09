Atelier : les toxiques à la maison : comment s’en protéger ? Saint-Jean-Pied-de-Port, 7 octobre 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Atelier : les toxiques à la maison : comment s’en protéger ? 2021-10-07 09:00:00 – 2021-10-07 12:30:00

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-Pied-de-Port

Les produits d’entretien, cosmétiques et d’hygiène que nous utilisons au quotidien ont un impact direct sur notre santé et sur l’environnement . Entre listes d’ingrédients incompréhensibles, pictogrammes et labels dont on ne connaît pas la signification voire l’origine, les étiquettes des produits restent souvent indéchiffrables pour les consommateurs non-initiés. Alors, comment s’y retrouver ? Pourquoi ne pas essayer de revenir à des produits plus naturels, meilleurs pour la santé et l’environnement, fabriqués à partir d’ingrédients simples et peu onéreux ? Pour vous aider à y voir plus clair, le CPIE Pays basque, en partenariat avec l’Agence régionale de santé et les CPIE Littoral basque et Béarn, propose, pour la 3e année consécutive, des ateliers gratuits pour le grand public entre septembre et décembre 2021. Lieu précisé lors de l’inscription

