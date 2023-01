ATELIER LES TOILES DE VERRE Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer

ATELIER LES TOILES DE VERRE Trouville-sur-Mer, 14 février 2023, Trouville-sur-Mer . ATELIER LES TOILES DE VERRE 9 Avenue d’Eylau Trouville-sur-Mer Calvados

2023-02-14 – 2023-02-16 Trouville-sur-Mer

Calvados Animé par Nathalie. Fabrication d’objets en verre, vitraux alliant créations d’œuvres et animation d’ateliers créatifs et récréatifs. > MARDI 14 FÉVRIER

14 h : visite atelier avec conception collective d’un vitrail. Dès 8 ans. > MERCREDI 15 FÉVRIER

10 h : attrape-soleil effet vitrail. Pour les 4-6 ans.

11 h 10 : dessiner une cathédrale gothique. Pour les 8-10 ans.

13 h 30 : initiation au vitrail. Dès 12 ans. > JEUDI 16 FÉVRIER

11 h : attrape-soleil en papier vitrail. Dès 7 ans.

13 h 30 : initiation au vitrail. Dès 12 ans. > MARDI 21 FÉVRIER

14 h : attrape-soleil en papier vitrail. Dès 7 ans.

15 h 30 : peinture sur verre, photophore. Dès 9 ans. > MERCREDI 22 FÉVRIER

10 h : attrape-soleil. Pour les 4-6 ans.

11 h 10 : dessiner une cathédrale gothique. Pour les 8-10 ans

13 h 30 : initiation au vitrail. Dès 12 ans. > JEUDI 23 FÉVRIER

10 h : mosaïque en mousse. Pour les 4-6 ans.

11 h 10 : création d’un mandala. Dès 8 ans

13 h 30 : initiation au vitrail. Dès 12 ans. > VENDREDI 24 FÉVRIER

10 h 30 : réalisation d’une plaque de porte ou décoration à accrocher, en céramique. Dès 9 ans. > SAMEDI 25 FÉVRIER

14 h : visite atelier avec conception collective d’un vitrail. Dès 8 ans. Tarifs entre 10 € et 60 € selon l’atelier.

9 avenue d’Eylau.

Tél. : 06 27 14 71 44 / www.nbvitrail.fr Animé par Nathalie. Fabrication d’objets en verre, vitraux alliant créations d’œuvres et animation d’ateliers créatifs et récréatifs. > MARDI 14 FÉVRIER

14 h : visite atelier avec conception collective d’un vitrail. Dès 8 ans. > MERCREDI 15 FÉVRIER

10 h : attrape-soleil effet vitrail. Pour les 4-6 ans.

11 h 10 : dessiner une cathédrale gothique. Pour les 8-10 ans.

13 h 30 : initiation au vitrail. Dès 12 ans. > JEUDI 16 FÉVRIER

11 h : attrape-soleil en papier vitrail. Dès 7 ans.

13 h 30 : initiation au vitrail. Dès 12 ans. > MARDI 21 FÉVRIER

14 h : attrape-soleil en papier vitrail. Dès 7 ans.

15 h 30 : peinture sur verre, photophore. Dès 9 ans. > MERCREDI 22 FÉVRIER

10 h : attrape-soleil. Pour les 4-6 ans.

11 h 10 : dessiner une cathédrale gothique. Pour les 8-10 ans

13 h 30 : initiation au vitrail. Dès 12 ans. > JEUDI 23 FÉVRIER

10 h : mosaïque en mousse. Pour les 4-6 ans.

11 h 10 : création d’un mandala. Dès 8 ans

13 h 30 : initiation au vitrail. Dès 12 ans. > VENDREDI 24 FÉVRIER

10 h 30 : réalisation d’une plaque de porte ou décoration à accrocher, en céramique. Dès 9 ans. > SAMEDI 25 FÉVRIER

14 h : visite atelier avec conception collective d’un vitrail. Dès 8 ans. Tarifs entre 10 € et 60 € selon l’atelier.

9 avenue d’Eylau.

Tél. : 06 27 14 71 44 / www.nbvitrail.fr natboulhaut@yahoo.fr +33 6 27 14 71 44 http://nbvitrail.fr/ Trouville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Trouville-sur-Mer Autres Lieu Trouville-sur-Mer Adresse 9 Avenue d'Eylau Trouville-sur-Mer Calvados Ville Trouville-sur-Mer lieuville Trouville-sur-Mer Departement Calvados

Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trouville-sur-mer/

ATELIER LES TOILES DE VERRE Trouville-sur-Mer 2023-02-14 was last modified: by ATELIER LES TOILES DE VERRE Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 14 février 2023 9 Avenue d'Eylau Trouville-sur-Mer Calvados Calvados Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer Calvados