ATELIER LES TOILES DE VERRE Trouville-sur-Mer, mercredi 28 février 2024.

ATELIER LES TOILES DE VERRE Trouville-sur-Mer Calvados

Fabrication d’objets en verre, vitraux alliant créations d’œuvres et animation d’ateliers créatifs et récréatifs animés par Nathalie. Expérience d’initiation au vitrail en famille. Atelier de 1 h à 4 h 30. Dès 3 ans.

> MARDI 13 FÉVRIER

– De 14 h à 14h50 : pour les 3 5 ans, décoration de fenêtre tout en transparence. Tarif : 10 €

– De 15 h à 16 h 30 : pour les 8 15 ans, Rosace ou blason sur verre et cadre. Tarif : 15 €.

> MERCREDI 14 FÉVRIER

– De 10 h à 10 h 50. Pour les 5 7 ans, maquette de vitrail sur transparent. Tarif : 11 €.

– De 11 h à 12 h 30. Pour les 8 15 ans, Peinture sur céramique. Tarif : 16 €

– De 13 h 30 à 18 h. Pour les adultes et enfants à partir de 12 ans. Initiation au vitrail avec réalisation. Tarif : 65 et 50 €.

– Formule duo : parent/enfant à partir de 8 ans. 3 h 30. Tarif : 80 €.

> JEUDI 15 FÉVRIER

– De 10 h à 11 h. Pour les 4 6 ans. Peinture sur vase transparent. Tarif : 11 €.

– De 11 h 10 à 12 h 30. Pour les 6 8 ans. Carte vitrail motif cœur et photophore. Tarif : 13 €.

– De 13 h 30 à 18 h. Adultes et enfants à partir de 12 ans. Initiation au vitrail avec réalisation. Tarif : 65 et 50 €.

– Formule duo : parent/enfant à partir de 12 ans. 3 h 30. Tarif : 80 €.

> VENDREDI 16 FÉVRIER

– De 10 h à 10 h 50. Pour les 3 5 ans. Décoration de fenêtre. Tarif : 10 €.

– De 11 h à 12 h 30. Pour les 7 12 ans. Lanterne en papier vitrail avec bougie led. Tarif : 13 €.

> MARDI 20 FÉVRIER

– De 14 h à 14h50 : pour les 3-5 ans, décoration de fenêtre tout en transparence. Tarif : 10 €.

– De 15 h à 16 h 30 : pour les 8 15 ans, Rosace ou blason sur verre et cadre. Tarif : 15 €.

> MERCREDI 21 FÉVRIER

– De 10 h à 10 h 50. Pour les 5 7 ans. Maquette de vitrail sur transparent. Tarif : 11 €

– De 11 h à 12 h 30. Pour les 8 15 ans. Peinture sur céramique. Tarif : 16 €

– De 13 h 30 à 18 h. Pour les adultes et enfants à partir de 12 ans. Initiation au vitrail avec réalisation. Tarif : 65 et 50 €.

– Formule duo : parent/enfant à partir de 8 ans. 3 h 30. Tarif : 80 €.

> JEUDI 22 FÉVRIER

– De 10 h à 11 h. Pour les 4 6 ans. Peinture sur vase transparent. Tarif : 11 €

– De 11 h 10 à 12 h 30. Pour les 6 8 ans. Carte vitrail motif cœur et photophore. Tarif : 13 €

– De 13 h 30 à 18 h. Adultes et enfants à partir de 12 ans. Initiation au vitrail avec réalisation. Tarif : 65 et 50 €.

– Formule duo : parent/enfant à partir de 12 ans. 3 h 30. Tarif : 80 €.

> VENDREDI 23 FÉVRIER

– De 10 h à 10 h 50. Pour les 3 5 ans. Décoration de fenêtre. Tarif : 10 €.

– De 11 h à 12 h 30. Pour les 7 12 ans. Lanterne en papier vitrail avec bougie led. Tarif : 13 €

> MERCREDI 28 FÉVRIER

– De 10 h à 10 h 50. Pour les 3 5 ans. Décoration de fenêtre. Tarif : 10 €

– De 11 h à 12 h 30. Pour les 8 15 ans. Rosace ou blason sur verre et cadres. Tarif : 15 €

– De 13 h 30 à 18 h. Pour les adultes et enfants à partir de 12 ans. Initiation au vitrail avec réalisation. Tarif : 65 et 50 €.

– Formule duo : parent/enfant à partir de 8 ans. 3 h 30. Tarif : 80 €.

> JEUDI 29 FÉVRIER

– De 10 h à 10 h 50. Pour les 4 6 ans. Peinture sur vase transparent. Tarif : 11 €.

– De 11 h à 12 h 30. Pour les 6 12 ans. Vitrail en papier. Tarif : 11 €.

– De 13 h 30 à 18 h. Pour les adultes et enfants à partir de 12 ans. Initiation au vitrail avec réalisation. Tarif : 65 et 50 €.

– Formule duo : parent/enfant à partir de 8 ans. 3 h 30. Tarif : 80 €.

> VENDREDI 1 MARS

– De 10 h à 10 h 50. Pour les 3 5 ans. Décoration de fenêtre. Tarif : 10 €.

– De 11 h à 12 h 30. Pour les 8 15 ans. Peinture sur céramique. Tarif : 16 €.

9 avenue d’Eylau.

Tél. 06 27 14 71 44 / www.nbvitrail.fr

Fabrication d’objets en verre, vitraux alliant créations d’œuvres et animation d’ateliers créatifs et récréatifs animés par Nathalie. Expérience d’initiation au vitrail en famille. Atelier de 1 h à 4 h 30. Dès 3 ans.

> MARDI 13 FÉVRIER

– De 14 h à 14h50 : pour les 3 5 ans, décoration de fenêtre tout en transparence. Tarif : 10 €

– De 15 h à 16 h 30 : pour les 8 15 ans, Rosace ou blason sur verre et cadre. Tarif : 15 €.

> MERCREDI 14 FÉVRIER

– De 10 h à 10 h 50. Pour les 5 7 ans, maquette de vitrail sur transparent. Tarif : 11 €.

– De 11 h à 12 h 30. Pour les 8 15 ans, Peinture sur céramique. Tarif : 16 €

– De 13 h 30 à 18 h. Pour les adultes et enfants à partir de 12 ans. Initiation au vitrail avec réalisation. Tarif : 65 et 50 €.

– Formule duo : parent/enfant à partir de 8 ans. 3 h 30. Tarif : 80 €.

> JEUDI 15 FÉVRIER

– De 10 h à 11 h. Pour les 4 6 ans. Peinture sur vase transparent. Tarif : 11 €.

– De 11 h 10 à 12 h 30. Pour les 6 8 ans. Carte vitrail motif cœur et photophore. Tarif : 13 €.

– De 13 h 30 à 18 h. Adultes et enfants à partir de 12 ans. Initiation au vitrail avec réalisation. Tarif : 65 et 50 €.

– Formule duo : parent/enfant à partir de 12 ans. 3 h 30. Tarif : 80 €.

> VENDREDI 16 FÉVRIER

– De 10 h à 10 h 50. Pour les 3 5 ans. Décoration de fenêtre. Tarif : 10 €.

– De 11 h à 12 h 30. Pour les 7 12 ans. Lanterne en papier vitrail avec bougie led. Tarif : 13 €.

> MARDI 20 FÉVRIER

– De 14 h à 14h50 : pour les 3-5 ans, décoration de fenêtre tout en transparence. Tarif : 10 €.

– De 15 h à 16 h 30 : pour les 8 15 ans, Rosace ou blason sur verre et cadre. Tarif : 15 €.

> MERCREDI 21 FÉVRIER

– De 10 h à 10 h 50. Pour les 5 7 ans. Maquette de vitrail sur transparent. Tarif : 11 €

– De 11 h à 12 h 30. Pour les 8 15 ans. Peinture sur céramique. Tarif : 16 €

– De 13 h 30 à 18 h. Pour les adultes et enfants à partir de 12 ans. Initiation au vitrail avec réalisation. Tarif : 65 et 50 €.

– Formule duo : parent/enfant à partir de 8 ans. 3 h 30. Tarif : 80 €.

> JEUDI 22 FÉVRIER

– De 10 h à 11 h. Pour les 4 6 ans. Peinture sur vase transparent. Tarif : 11 €

– De 11 h 10 à 12 h 30. Pour les 6 8 ans. Carte vitrail motif cœur et photophore. Tarif : 13 €

– De 13 h 30 à 18 h. Adultes et enfants à partir de 12 ans. Initiation au vitrail avec réalisation. Tarif : 65 et 50 €.

– Formule duo : parent/enfant à partir de 12 ans. 3 h 30. Tarif : 80 €.

> VENDREDI 23 FÉVRIER

– De 10 h à 10 h 50. Pour les 3 5 ans. Décoration de fenêtre. Tarif : 10 €.

– De 11 h à 12 h 30. Pour les 7 12 ans. Lanterne en papier vitrail avec bougie led. Tarif : 13 €

> MERCREDI 28 FÉVRIER

– De 10 h à 10 h 50. Pour les 3 5 ans. Décoration de fenêtre. Tarif : 10 €

– De 11 h à 12 h 30. Pour les 8 15 ans. Rosace ou blason sur verre et cadres. Tarif : 15 €

– De 13 h 30 à 18 h. Pour les adultes et enfants à partir de 12 ans. Initiation au vitrail avec réalisation. Tarif : 65 et 50 €.

– Formule duo : parent/enfant à partir de 8 ans. 3 h 30. Tarif : 80 €.

> JEUDI 29 FÉVRIER

– De 10 h à 10 h 50. Pour les 4 6 ans. Peinture sur vase transparent. Tarif : 11 €.

– De 11 h à 12 h 30. Pour les 6 12 ans. Vitrail en papier. Tarif : 11 €.

– De 13 h 30 à 18 h. Pour les adultes et enfants à partir de 12 ans. Initiation au vitrail avec réalisation. Tarif : 65 et 50 €.

– Formule duo : parent/enfant à partir de 8 ans. 3 h 30. Tarif : 80 €.

> VENDREDI 1 MARS

– De 10 h à 10 h 50. Pour les 3 5 ans. Décoration de fenêtre. Tarif : 10 €.

– De 11 h à 12 h 30. Pour les 8 15 ans. Peinture sur céramique. Tarif : 16 €.

9 avenue d’Eylau.

Tél. 06 27 14 71 44 / www.nbvitrail.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28

fin : 2024-02-28

9 Avenue d’Eylau

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie natboulhaut@yahoo.fr

L’événement ATELIER LES TOILES DE VERRE Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-01-31 par OT Trouville