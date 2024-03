Atelier Les secrets des abeilles Fabrique Pierre Hamet Le Havre, jeudi 25 avril 2024.

Atelier Les secrets des abeilles Fabrique Pierre Hamet Le Havre Seine-Maritime

À travers un atelier mêlant leurs cinq sens, les enfants découvriront l’univers de l’abeille.

Peluches réalistes, matériel d’apiculture et ruche pédagogique, ils apprendront à reconnaître cet insecte et découvriront son environnement. Ils découvriront également l’inventivité des abeilles et les différents éléments qu’elles produisent pour assurer leur survie. Enfin, les enfants auront le loisir de goûter du miel et de concevoir une bougie en cire qu’ils pourront emmener chez eux.

De 6 à 10 ans.

Durée 1h.

Gratuit, sur inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:00:00

fin : 2024-04-25

Fabrique Pierre Hamet 16 Allée Pierre de Coubertin

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie museum@lehavre.fr

L’événement Atelier Les secrets des abeilles Le Havre a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie