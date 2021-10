Prémanon Prémanon Jura, Prémanon Atelier : les secrets de la géographie polaire Prémanon Prémanon Catégories d’évènement: Jura

Atelier : les secrets de la géographie polaire Prémanon, 23 octobre 2021, Prémanon. Atelier : les secrets de la géographie polaire 2021-10-23 14:30:00 – 2021-10-23 16:00:00 Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe

Prémanon Jura Prémanon EUR 8 Découvrez la Terre en version numérique ! Embarquez pour un voyage dans les deux hémisphères et découvrez des endroits incroyables ! Venez avec votre tablette ou ordinateur portable pour découvrir la Terre en version numérique.

contact@espacedesmondespolaires.org +33 3 39 50 80 20

