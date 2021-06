Mamers Mamers ATELIER « LES REMÈDES NATURELS DE L’ÉTÉ » Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Mamers Sarthe Célia Distzl, naturopathe, vous donne sa recette pour calmer les maux de l’été grâce à des méthodes naturels.

Coups de soleil, piqûres d’insectes et bobos en tout genre seront apaisés grâce à ses propositions de remèdes au naturel.

Tarif : 15€ par personne

