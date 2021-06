Grézac Musée archéologique Charente-Maritime, Grézac Atelier Les p’tits potiers ! Musée archéologique Grézac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Musée archéologique, le samedi 3 juillet à 16:00

Après une découverte ludique des collections du musée, nos jeunes artistes pourront s’exprimer avec de l’argile. Atelier animé par une médiatrice du musée. L’atelier sera suivi d’un goûter.

Sur réservation. Jauge public limitée.

A musée vous ! Musée archéologique Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France Grézac Charente-Maritime

2021-07-03T16:00:00 2021-07-03T17:00:00

