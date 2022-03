Atelier “Les p’tits inventeurs” Ussel Ussel UsselUssel Catégories d’évènement: Corrèze

Ussel

Atelier “Les p’tits inventeurs” Ussel Ussel, 16 mars 2022, UsselUssel. Atelier “Les p’tits inventeurs” 22 Rue de la Civadière Ussel Ussel

2022-03-16 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-16 16:00:00 16:00:00

Ussel Corrèze 22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze Ussel De 14h à 16h à la civadière

Gratuit sur réservation. L’Espace de Vie Sociale de la Civadière, dans le cadre de ses projets d’actions, organise un atelier “les p’tits inventeurs” avec au programme ; réalisations techniques, expériences, découvertes et jeux. Des activités ludiques et pédagogiques vous sont proposés dès 6 ans. De 14h à 16h à la civadière

Gratuit sur réservation. 22 Rue de la Civadière Ussel Ussel

dernière mise à jour : 2022-02-15 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Ussel Autres Lieu Ussel Ussel Adresse 22 Rue de la Civadière Ville UsselUssel lieuville 22 Rue de la Civadière Ussel Ussel Departement Corrèze

Ussel Ussel UsselUssel Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/usselussel/

Atelier “Les p’tits inventeurs” Ussel Ussel 2022-03-16 was last modified: by Atelier “Les p’tits inventeurs” Ussel Ussel Ussel Ussel 16 mars 2022 Corrèze Ussel

UsselUssel Corrèze