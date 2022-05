ATELIER : LES P’TITS EXPLORATEURS JOUENT AVEC LA PLACE SAINT-AUBIN

ATELIER : LES P’TITS EXPLORATEURS JOUENT AVEC LA PLACE SAINT-AUBIN, 22 juillet 2022, . ATELIER : LES P’TITS EXPLORATEURS JOUENT AVEC LA PLACE SAINT-AUBIN

2022-07-22 10:00:00 – 2022-07-22 11:30:00 Les P’tits Explorateurs arpentent la place Saint- Aubin, photo en main, à la recherche d’indices sur les façades emblématiques ou méconnues. Ils créeront ensuite un portrait de la place principale de la cité avec la technique du collage. Atelier pour les 4-6 ans. Les P’tits Explorateurs arpentent la place Saint- Aubin, photo en main, à la recherche d’indices sur les façades emblématiques ou méconnues. Ils créeront ensuite un portrait de la place principale de la cité avec la technique du collage. Atelier pour les 4-6 ans. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville