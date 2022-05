ATELIER : LES P’TITS EXPLORATEURS ET LES MATÉRIAUX

ATELIER : LES P’TITS EXPLORATEURS ET LES MATÉRIAUX, 29 juillet 2022, . ATELIER : LES P’TITS EXPLORATEURS ET LES MATÉRIAUX

2022-07-29 – 2022-07-29 Les P’tits Explorateurs partent à la recherche d’une mystérieuse maison. Grâce à des indices, ils découvriront ses secrets de construction par les bâtisseurs du temps des chevaliers : est-elle en bois, en pierre ou en terre ? Puis ils réaliseront leur propre maison à partir de ces matériaux. nAtelier pour les 4-6 ans Les P’tits Explorateurs partent à la recherche d’une mystérieuse maison. Grâce à des indices, ils découvriront ses secrets de construction par les bâtisseurs du temps des chevaliers : est-elle en bois, en pierre ou en terre ? Puis ils réaliseront leur propre maison à partir de ces matériaux. nAtelier pour les 4-6 ans dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville