Guérande Guérande 44350, Guérande ATELIER : LES P’TITS EXPLORATEURS ET LES GARGOUILLES Guérande Guérande Catégories d’évènement: 44350

Guérande

ATELIER : LES P’TITS EXPLORATEURS ET LES GARGOUILLES Guérande, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Guérande. ATELIER : LES P’TITS EXPLORATEURS ET LES GARGOUILLES 2021-07-23 – 2021-07-23

Guérande 44350 Les P’tits Explorateurs observent les mystérieuses gargouilles de la collégiale Saint-Aubin. Pourquoi ce drôle de bestiaire à poil, à plume ou recouvert d’écailles se montre-t-il toujours la gueule ouverte ? Après avoir découvert le secret des gargouilles, les P’tits Explorateurs pourront créer leur propre chimère en argile. Pour les 4 à 6 ans +33 2 40 15 10 01 Les P’tits Explorateurs observent les mystérieuses gargouilles de la collégiale Saint-Aubin. Pourquoi ce drôle de bestiaire à poil, à plume ou recouvert d’écailles se montre-t-il toujours la gueule ouverte ? Après avoir découvert le secret des gargouilles, les P’tits Explorateurs pourront créer leur propre chimère en argile. Pour les 4 à 6 ans dernière mise à jour : 2021-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 44350, Guérande Étiquettes évènement : Autres Lieu Guérande Adresse Ville Guérande lieuville 47.32882#-2.42707