Guérande Loire-Atlantique Les P’tits Explorateurs parcourent la cité médiévale de Guérande à la recherche de détails architecturaux sur les bâtiments de la ville. Ils s’inspireront de leurs découvertes graphiques pour créer une fresque colorée.

Atelier pour les 4-6 ans.

dernière mise à jour : 2021-05-25

