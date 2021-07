Guérande Guérande Guérande, Loire-Atlantique ATELIER : LES P’TITS EXPLORATEURS ET LES 5 SENS Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Guérande Loire-Atlantique Guérande, ville d’art et d’histoire, propose un programme de découverte des arts et du patrimoine pour tous les jeunes âgés de 4 à 6 ans. Les P’tits Explorateurs jouent aux devinettes dans la cité médiévale à l’aide de leurs sens. Seront-ils capables de reconnaître le bâtiment du marché grâce à leur odorat, les matériaux des maisons de marchands au toucher et les sons de la rue ? Ils créeront ensuite leur palette sensorielle de la cité guérandaise. ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr +33 2 40 15 10 01 http://www.ville-guerande.fr/ Guérande, ville d’art et d’histoire, propose un programme de découverte des arts et du patrimoine pour tous les jeunes âgés de 4 à 6 ans. Les P’tits Explorateurs jouent aux devinettes dans la cité médiévale à l’aide de leurs sens. Seront-ils capables de reconnaître le bâtiment du marché grâce à leur odorat, les matériaux des maisons de marchands au toucher et les sons de la rue ? Ils créeront ensuite leur palette sensorielle de la cité guérandaise. dernière mise à jour : 2021-05-25 par

