Guérande Loire-Atlantique Nouveau Parcours Les P’tits Explorateurs découvrent les animaux fantastiques de la cité médiévale de Guérande. Les dragons, les sirènes et les gargouilles jouent à cache-cache dans les rues de la ville. Une fois les animaux dénichés, les P’tits Explorateurs pourront créer leur animal fantastique

ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr +33 2 40 15 10 01 https://www.ville-guerande.fr/

