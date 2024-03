Atelier Les P’tits Bricoleurs ADECL Lussac-les-Châteaux, mercredi 24 avril 2024.

Atelier Les P’tits Bricoleurs Rendez-vous à l’ADECL

Parents-enfants 3-12 ans / Durée : 1h30 / Tarif : 1 € par personne / Sur réservation Mercredi 24 avril, 15h30 ADECL Tarif : 1€ par personne / Sur inscription

Vous aimeriez faire des activités avec vos enfants, nous vous proposons de le faire ensemble !

Ce mois-ci, atelier cuisine

Renseignements et inscriptions :

MJC 21 : 05 49 48 42 65

ADECL 05 49 84 18 84

MDS : 06 60 61 91 05

MDS : 05 49 91 11 03

