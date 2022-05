Atelier : Les points de base en broderie décorative Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Atelier : Les points de base en broderie décorative Saint-Laurent-en-Grandvaux, 11 mai 2022

rue de la poste Salle du tri postal

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux De 14h à 17h avec la coop grandvallière, apprenez les points de base en broderie décorative.

Atelier ouvert à tous, aux débutants et expérimentés.

