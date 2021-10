Atelier “Les plantes de sorcières” Chançay, 30 octobre 2021, Chançay.

Atelier “Les plantes de sorcières” 2021-10-30 14:30:00 – 2021-10-30 17:00:00

Chançay Indre-et-Loire

12 EUR 12 Faites découvrir les plantes magiques à vos enfants. Baguette magique à la main, nous partirons à la découverte des plantes sauvages et comestibles qui sont à l’origine de tant d’histoires de sorcelleries et de légendes. Après avoir découvert leurs utilisations médicales et culinaires, nous préparerons un goûter magique que nous dégusterons ensemble !

À l’occasion d’Halloween, les enfants peuvent participer à un atelier “Les plantes de sorcières”, à partir de 7 ans.

contact@yourte-en-touraine.com +33 6 83 75 87 02 https://www.yourte-en-touraine.com/atelier-plantes-de-sorcieres

