Atelier “Les petits explorateurs au Portugal” Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva, 21 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 21 mai 2022

de 14h30 à 15h30

gratuit

Venez effectuer un voyage de papier d’un bout à l’autre du Portugal ! Par petits groupes, les enfants décoderont les cartes postales qu’ils ont reçu d’une exploratrice et résoudront une série d’énigmes afin de compléter leur carte géographique. Pour les enfants de 8 à 12 ans – sur inscription à partir du 3 mai Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière Paris 75013

Contact : 01 45 89 55 47 Atelier;Enfants

