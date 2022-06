Atelier « Les petits créateurs »

2022-07-13 – 2022-07-13 Le musée devient un terrain de jeu et de créativité pour les 6-11 ans. Dessiner, modeler, découper… l’occasion leur est donnée d’expérimenter et de pratiquer l’art différemment. Chaque séance est consacrée à l’exploration d’une ou plusieurs œuvres du musée ou d’une exposition puis est suivie d’un atelier de création d’arts plastiques (peinture, dessin, gravure, etc.).

Thème de cet atelier : Du croquis à l’œuvre Partagez un moment convivial en famille lors de nos visites thématiques. A partir de 6 ans – Accompagnement d’un adulte obligatoire. Le musée devient un terrain de jeu et de créativité pour les 6-11 ans. Dessiner, modeler, découper… l’occasion leur est donnée d’expérimenter et de pratiquer l’art différemment. Chaque séance est consacrée à l’exploration d’une ou plusieurs œuvres du musée ou d’une exposition puis est suivie d’un atelier de création d’arts plastiques (peinture, dessin, gravure, etc.).

