Poitiers Moulin de Chasseigne Poitiers, Vienne Atelier les petites pousses : Animation parent/enfant – Resto pour les oiseaux Moulin de Chasseigne Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Atelier les petites pousses : Animation parent/enfant – Resto pour les oiseaux Moulin de Chasseigne, 22 janvier 2022, Poitiers. Atelier les petites pousses : Animation parent/enfant – Resto pour les oiseaux

Moulin de Chasseigne, le samedi 22 janvier 2022 à 14:30

Venez participer à la construction de mangeoire en bois pour les oiseaux et savoir quel type de nourriture peut être donné ainsi que la quantité.

Réservation obligatoire (nombre de place limité), animation gratuite

Venez participer à la construction de mangeoire en bois pour les oiseaux et savoir quel type de nourriture peut être donné ainsi que la quantité. Moulin de Chasseigne Poitiers, 47 Boulevard Chasseigne Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:30:00 2022-01-22T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Moulin de Chasseigne Adresse Poitiers, 47 Boulevard Chasseigne Ville Poitiers lieuville Moulin de Chasseigne Poitiers