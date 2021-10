Atelier Les pères aujourd’hui : quel dialogue avec les enfants ? 1ère séance Espace Parent-Enfant, 13 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Atelier Les pères aujourd’hui : quel dialogue avec les enfants ? 1ère séance

Espace Parent-Enfant, le samedi 13 novembre à 14:00

Dans le cadre de ses ateliers **Communiquer en famille**, l’Espace Parent-Enfant vous accueille à l’Espace Andrée Chedid pour la première séance de l’atelier : Les pères aujourd’hui : quel dialogue avec les enfants ? animé par Christian Vidal, samedi 13 novembre 2021 de 14h à 17h ———————————————————————————————————————— ### Premier cycle : pour les pères d’enfants en âge d’aller à l’école maternelle ou élémentaire Seront évoqués au cours des deux séances avec des apports et des mises en situation : * Les besoins de l’enfant : Comment accompagner la socialisation et l’ouverture au monde ?Comment aider l’enfant à développer une bonne estime de soi ? * Le partage d’activité et la proximité relationnelle : Quelle complicité ? Quoi faire ensemble ? Qu’est-ce que le père transmet et donne à modéliser ? * L’autorité : Comment initier le partage d’une autorité bien-traitante entre parents non pas semblables, mais complémentaires ? * L’attention scolaire : Comment motiver, stimuler, accompagner, superviser…et contribuer à la cohérence entre les parents, l’école et les temps périscolaires ? **Atelier composé de deux séances :** Les samedis 13 novembre et 11 décembre 2021 L’atelier est animé par **Christian Vidal**, coach et formateur spécialisé en communication, ces ateliers s’adressent aux pères et aussi aux grands-pères.

Inscription aux deux séances de l’atelier, gratuit après inscription par mail dans la limite des 6 places disponibles. Renseignements par téléphone.

Un atelier en 2 séances complémentaires pour les pères ou grand pères d’enfants en âge d’aller à l’école maternelle ou élémentaire, animé par Christian Vidal, sur inscription.

Espace Parent-Enfant 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T17:00:00