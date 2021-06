Marseille Distanciel - visio conférence Bouches-du-Rhône, Marseille Atelier Les outils numériques au service de votre entreprise Distanciel – visio conférence Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

**Ateliers Outils Numériques au service de votre entreprise.** Les outils numériques sont multiples et variés. Que ce soit pour les fichiers clients, la communication, la comptabilité, la gestion de projet… Qu’ils soient payants ou gratuits … Difficile pour le profane/dirigeant de choisir, de s’y retrouver et de les maitriser. Avec cet atelier, nous faisons un tour d’horizon des différents outils numériques à disposition des professionnels. Que ce soit pour les enjeux commerciaux, de communication, de gestion de projet ou de gain de temps, vous allez certainement développer la méthode adéquate pour votre activité. Nouvelle session pour les Ateliers SudLabs proposés par API Agglopole Provence Initiative avec notre partenaire expert Anthony CELERIER – Studio A

Atelier gratuit / Inscription obligatoire

