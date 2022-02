Atelier “Les oiseaux et l’aquarelle” Montsoreau Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau

Atelier “Les oiseaux et l’aquarelle” Montsoreau, 4 août 2022, Montsoreau. Atelier “Les oiseaux et l’aquarelle” Montsoreau

2022-08-04 – 2022-08-04

Et si vous preniez le temps de poser votre regard sur nos amis les oiseaux ? Un atelier de dessin à l'aquarelle, quoi de mieux pour comprendre leur anatomie et échanger sur leurs modes de vie ? Pour enfants et adultes, en famille ou entre amis. Très facile d'accès à partir de 5 ans.

maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr +33 2 41 38 38 88 https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/destination-parc/activites/les-sorties-accompagnees/atelier-les-oiseaux-et-laquarelle

