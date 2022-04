ATELIER LES NOVIO-COMMERÇANTS Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

Mayenne

ATELIER LES NOVIO-COMMERÇANTS Jublains, 22 avril 2022, Jublains. ATELIER LES NOVIO-COMMERÇANTS Musée archélogique départemental 13 rue de la Libération Jublains

2022-04-22 – 2022-04-22 Musée archélogique départemental 13 rue de la Libération

Jublains Mayenne EUR 5 Après une visite thématique du musée permettant de découvrir les objets qui attestent l’existence d’échanges commerciaux en compagnie d’un médiateur, il est proposé de jouer au jeu de plateau Les Novio-commerçants, créé par le musée archéologique départemental de Jublains.

Sur réservation.

Pour les 7-11 ans. Musée archélogique départemental 13 rue de la Libération Jublains

