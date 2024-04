Atelier LES MOTS DU CLIC – Analysez et découvrez des photographies autour de la thématique du sport MEDIATHEQUE OLYMPE DE GOUGES Strasbourg, samedi 27 juillet 2024.

Atelier LES MOTS DU CLIC – Analysez et découvrez des photographies autour de la thématique du sport Culture & Sport en Grand Est Samedi 27 juillet, 15h00 MEDIATHEQUE OLYMPE DE GOUGES Sur inscription auprès de la médiathèque Olympe de Gouges

LES MOTS DU CLIC ça vous dit quelque chose ? Il s’agit du jeu de critique et d’interprétation d’image créé par Stimultania en 2013.

Prêts à tenter l’aventure d’une session de découverte ? L’occasion de discuter ensemble pour dévoiler le sens d’une photographie sur le thème du sport.

Petit + : Ce sera l’occasion de découvrir le fond de livres photos de la médiathèque Olympe de Gouges !

MEDIATHEQUE OLYMPE DE GOUGES 3, rue Kuhn, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 03 88 43 64 64 http://www.mediatheques-cus.fr La Médiathèque Olympe de Gouges, construite en 1975 et restructurée en 1995, accueille chaque jour dans ses espaces publics près de 1700 personnes. Elle ouvre exceptionnellement à la visite ses locaux professionnels. La bibliothèque de l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, hébergée temporairement pour deux années scolaires, présente quelques uns de ses plus beaux livres anciens Professionnels des bibliothèques et de l'ENSAS sont à la disposition du public pour expliquer leurs métiers.

©Valentine Vermeil et Stimultania