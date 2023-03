Un autre regard ! Atelier Les Miss Terres Préporché Catégories d’Évènement: Nièvre

Préporché

Un autre regard ! Atelier Les Miss Terres, 1 avril 2023, Préporché. Un autre regard ! 1 et 2 avril Atelier Les Miss Terres A la découverte de la céramique au coeur du Morvan. C’est dans notre moulin familial que nous vous accueillerons pour vous faire découvrir des techniques de fabrication et de cuisson. Notre production sur le thème du Japon et des océans est réalisée en grès de Puisaye. Pendant deux jours vous pourrez participer à divers ateliers:

Des animations pour tout public sur deux jours :

Démonstrations de tournage, modelage, sculpture.

Décoration japonaise traditionnelle à l’engobe sur terre crue et technique de sgraffitage.

Divers ateliers de tournage et de modelage, ainsi que la décoration de pièces. Atelier Les Miss Terres 566 Chemin des Canelles 58360 Préporché Préporché 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://atelierlesmissterres.wixsite.com/atelierlesmissterres »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 céramique poterie Naïs PICARD

