Châtellerault Esplanade François Mitterrand Châtellerault, Vienne Atelier Les métiers de l’animation Esplanade François Mitterrand Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Atelier Les métiers de l’animation Esplanade François Mitterrand, 8 décembre 2021, Châtellerault. Atelier Les métiers de l’animation

Esplanade François Mitterrand, le mercredi 8 décembre à 16:00

Présentation du BAFA, du BAFD avec l’intervention d’animateurs et d’une structure de formation. Atelier réalisé à la Cabane à sucre de Noël lors des animations de Noël sur l’esplanade François Mitterand

entrée libre et gratuite

Présentation du BAFA, du BAFD avec l’intervention d’animateurs et d’une structure formatrice Esplanade François Mitterrand Châtellerault, esplanade François Mitterrand Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T16:00:00 2021-12-08T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Esplanade François Mitterrand Adresse Châtellerault, esplanade François Mitterrand Ville Châtellerault lieuville Esplanade François Mitterrand Châtellerault