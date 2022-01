Atelier – Les maux de l’hiver Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle Deux-Sèvres Melle Les plantes dans tous les sens vous proposent les prochains ateliers d’aromathérapie, animés par Stéphanie Roux, Docteur en pharmacie et conseillère en aromathérapie samedi 2 février et samedi 12 février à 14h à l’office de tourisme du Pays Mellois. Atelier théorique 14h : 30 €, informations de base sur les huiles essentielles, affections courantes, huiles essentielles adaptées. Atelier pratique 16h30 : 30€, réalisation de 5 mélanges autour de la thématique. Atelier pratique + atelier théorique : 55€.

Ateliers ouverts à tous, sur réservation, nombre limité à 10 personnes.

Réservation : 05 49 06 08 71 ou par mail : plantesessences@gmail.com Le samedi 2 févrierAtelier théorique 14h : 30 €, informations de base sur les huiles essentielles, affections courantes, huiles essentielles adaptées. Atelier pratique 16h30 : 30€, réalisation de 5 mélanges autour de la thématique

