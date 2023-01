Atelier : « Les maux de l’hiver: immunité et naturopathie ». Figeac Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Atelier : « Les maux de l'hiver: immunité et naturopathie ». Figeac, 25 janvier 2023

Lot 25 EUR 25 Un atelier de 2h à « L’herbier d’Emilie » Venez découvrir comment booster votre organisme et vous prémunir de tous les virus hivernaux ; naturopathie et immunité, avec Séverine Donadio – Naturopathe et Réflexologue . +33 6 99 02 82 16 @Séverine Donadio – Naturopathe et Réflexologue

