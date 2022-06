Atelier les mains créatives : abris à chauve souris

Atelier les mains créatives : abris à chauve souris, 18 juillet 2022, . Atelier les mains créatives : abris à chauve souris



2022-07-18 – 2022-07-18 EUR 10 Fabriquez votre abris à chauve-souris, animaux essentiel à la biodiversité.

Confectionnez ce petit habitat en bois lors d’un atelier parent – enfant.

A partir de 6 ans.

Atelier animé par l’association l’outil en main Fabriquez votre abris à chauve-souris, animaux essentiel à la biodiversité.

Confectionnez ce petit habitat en bois lors d’un atelier parent – enfant.

A partir de 6 ans.

Atelier animé par l’association l’outil en main Fabriquez votre abris à chauve-souris, animaux essentiel à la biodiversité.

Confectionnez ce petit habitat en bois lors d’un atelier parent – enfant.

A partir de 6 ans.

Atelier animé par l’association l’outil en main dernière mise à jour : 2022-06-18 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville