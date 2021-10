Genève Espace de quartier Plainpalais Genève Atelier «Les légumes anciens» Espace de quartier Plainpalais Genève Catégorie d’évènement: Genève

Atelier «Les légumes anciens» Espace de quartier Plainpalais, 11 octobre 2021, Genève. Atelier «Les légumes anciens»

Espace de quartier Plainpalais, le lundi 11 octobre à 19:00

Comment les choisir? Comment les préparer et les cuisiner ? Et d’ailleurs, quels sont ces légumes anciens qui font leur retour dans nos assiettes ? Le lundi 11 octobre, grâce aux talents créatifs de cheffe Pia, découvrez une présentation générale de ces légumes et des recettes pratiques, faciles à réaliser à la maison. Le tarif de l’atelier est de CH 25.- par adulte avec la préparation à emporter et la recette. Prévoir un contenant. L’atelier dure 2h. ATTENTION PLACES LIMITEES Pour plus d’informations sur l’atelier: [[reservation@swissfoodacademy.ch](mailto:reservation@swissfoodacademy.ch)](mailto:reservation@swissfoodacademy.ch) ou +41 22 558 06 56 Cet atelier est proposé dans le cadre du [Forum de l’alimentation durable](https://www.geneve.ch/fr/actualites/dossiers-information/automne-gout/forum-alimentation-durable)

CHF 25.-

Proposé dans le cadre du Forum de l’alimentation durable, cet atelier vous emmène à la (re)découverte des légumes oubliés! Espace de quartier Plainpalais Rue des Minoteries 3, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-11T19:00:00 2021-10-11T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Espace de quartier Plainpalais Adresse Rue des Minoteries 3, 1205 Genève Ville Genève lieuville Espace de quartier Plainpalais Genève