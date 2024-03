ATELIER LES JOURNALISTES EN HERBE · CRÉE TON MAGAZINE ! Montpellier, mercredi 24 avril 2024.

ATELIER LES JOURNALISTES EN HERBE · CRÉE TON MAGAZINE ! Montpellier Hérault

Hey toi, explorateur.trice de l’univers créatif ! Tu veux vivre une expérience originale pour crâner dans la cour de récré ? Tu veux impressionner ton oncle qui lit tous les jeudis la Gazette de Montpellier ?

Hey toi, explorateur.trice de l’univers créatif ! Tu veux vivre une expérience originale pour crâner dans la cour de récré ? Tu veux impressionner ton oncle qui lit tous les jeudis la Gazette de Montpellier ?

Imagine un atelier ou tu serais maître de ta propre publication ? Un journaliste multi casquette rédacteur en chef, interviewer, illustrateur, et designer de ton propre mag !

A la Causette, on te fait découvrir les secrets de la naissance et de la confection de la presse. Tu pourras écrire sur ce qui te passionne le plus ta série préférée, ton jeu vidéo fétiche, ton voyage à l’étranger, tes personnages de bds, MBappé, Taylor Swift… qu’importe, l’important c’est de partager ton savoir et tes recherches avec tes futurs lecteurs !

Sous la gouverne de la directrice de publication Pamela Loops, tu deviendras pendant une demie journée un.e journaliste hors pair !

Et après l’avoir envoyé à l’imprimeur, tu pourras récupérer ton magazine 100% DIY !

AU PROGRAMME

Découverte du processus de rédaction/maquette/illustration d’un magazine

Calibrer les articles, trouver un angle, réaliser une interview, creuser un sujet etc.

Post événement 4 pages d’un magazine en 2 exemplaires réalisé par l’enfant à venir récupérer à la Causette quelques jours après (le temps de l’impression)

Enfants de 8 à 12 ans 60 60 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:00:00

fin : 2024-04-24 16:00:00

6 Rue Saint-Denis

Montpellier 34000 Hérault Occitanie lacausettebonjour@gmail.com

L’événement ATELIER LES JOURNALISTES EN HERBE · CRÉE TON MAGAZINE ! Montpellier a été mis à jour le 2024-03-21 par OT MONTPELLIER