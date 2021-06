Atelier : Les insectes du jardin RdV au verger, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Moussy-le-Neuf.

Atelier : Les insectes du jardin

RdV au verger, le mardi 13 juillet à 13:30

**Participez et découvrez la biodiversité et le rôle important de tous les animaux dans le jardin (araignée, insectes, vers de terre, etc.): où se cachent-ils ? comment se nourrissent-ils ? comment les protéger ?** Participez à un atelier au verger avec l’association Equalis! _Sur inscription_ _Tout public_

Information et inscription (obligatoire) auprès de Fabienne Kagan de l’association Equalis – Gratuit

Participez aux animations « De la graine à notre assiette » et venez découvrir, tester, apprendre et déguster ce que notre territoire a de bon !

RdV au verger 53 rue Cambaceres 77230 Moussy-le-Neuf Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T13:30:00 2021-07-13T15:30:00