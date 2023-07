Appli hour Atelier (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Appli hour Atelier (Les Granges) Saint-Jean, 22 août 2023, Saint-Jean. Appli hour Mardi 22 août, 15h30 Atelier (Les Granges) Down in Bermuda : Perdu sur un île déserte, un explorateur doit résoudre de mystérieuses énigmes pour parvenir à rentrer chez lui. Inscription aux Granges Atelier (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-22T15:30:00+02:00 – 2023-08-22T17:30:00+02:00

2023-08-22T15:30:00+02:00 – 2023-08-22T17:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Autres Lieu Atelier (Les Granges) Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean Lieu Ville Atelier (Les Granges) Saint-Jean

Atelier (Les Granges) Saint-Jean https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean/