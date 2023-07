Appli Hour Atelier (Les Granges) Saint-Jean, 18 juillet 2023, Saint-Jean.

Appli Hour Mardi 18 juillet, 15h30 Atelier (Les Granges)

Agent A : Viens jouer les espions et résoudre de nombreuses énigmes. Un moment de jeu partagé et de découverte de jeux originaux, beaux et ludiques !

Inscription aux Granges

Atelier (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T15:30:00+02:00 – 2023-07-18T17:30:00+02:00

2023-07-18T15:30:00+02:00 – 2023-07-18T17:30:00+02:00