Atelier Les Grands méchants mots Le Palais de la Porte Dorée Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 15h00 à 16h00

Le samedi 23 mars 2024

de 17h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Dans le cadre du Grand Festival 2024, cet atelier-débat mouvant conçu par Cherine Amar et Lou Inès Bes permet aux petits et aux grands de s’interroger sur les différentes formes que peut prendre le racisme et comment s’en protéger.

C’est parce que le racisme est aussi et d’abord une affaire d’enfants que Cherine Amar, artiste, et Lou Inès Bes, journaliste, imaginent des ateliers-débats d’un genre nouveau pour petits et grands. Réalisant à l’âge adulte que certaines petites phrases ou remarques entendues dans l’enfance relevaient du racisme, elles décident de créer Grands Méchants Mots pour susciter l’échange intergénérationnel sur ce sujet et éveiller les consciences.

Chaque séance commence par la projection de courtes vidéos avec des témoignages recueillis et une performance avant un débat mouvant dans l’espace du Hall Marie Curie. À travers ce dispositif ludique, les participants sont invités à se questionner ensemble et à prendre physiquement position sur ce qui relève ou non du racisme, pourquoi il existe et comment s’en protéger.

Le Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012

Contact : https://www.histoire-immigration.fr/programmation/ateliers-et-activites/grands-mechants-mots https://www.histoire-immigration.fr/programmation/ateliers-et-activites/grands-mechants-mots

Antoine Walfard Atelier Grands méchants mots