Atelier : Les fouilleurs du temps
CCSTI Lacq-Odyssée, 2 avenue Charles Moureu, Mourenx
16 mars 2022

Glisse-toi dans la peau d'un archéo- logue ! Découvre les indices de la vie de nos ancêtres en fouillant un site archéologique, puis en analysant tes trouvailles pour découvrir qui vivait là, et comment..

